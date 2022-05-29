Ömer, Şengül ve kuzenlerini evden kovdu

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KopanBağlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 54. Bölümde neler yaşandı?

Suzan, Akif'in kasasını açarken yakalandı

Asiye'nin amcasıyla çalışmasının gerginliği giderek büyüdü ve Aybike ile Oğulcan'a sıçradı. Kuzenlerin arası Şengül'ün de kışkırtması ile iyice açıldı. Asiye ve Aybike okulda herkesin önünde tartışırken Süsen'in onları barıştırma çabası da işe yaramadı. Okulu ise Tolga'nın babasından daha fazla fiyat teklif eden Sevgi Teyze satın aldı. Yeğenlerinin kendilerine ihanet ettiği düşünen Şengül, bahçeleri ayırmakla kalmadı; Ömerlerin kaldığı yeri yıkmaları için girişimde bulundu. Suzan ise Nebahatlerle iş birliği yaparak Akif'in kasasını açmaya çalıştı ancak ona yakalandı. Şengün'ün yaptıklarını öğrenen Ömer, onun kardeşine dokunması ile çileden çıkarak her yeri dağıttı ve onları evinden kovdu ve gizli olan bir gerçek daha ortaya çıktı.