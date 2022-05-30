Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan zirve yaptı

atv’nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde yarışan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı heyecan yarattı.

1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya çok yaklaştı!

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz yarışmacıları arasına adını yazdıran İdil Aybaba Esmer, 400.000 TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı.

Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu.

16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

a- Mısır

b- Yulaf

c- Susam

d- Ay çekirdeği

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı İdil Aybala bu soruya "ay çekirdeği" cevabını verdi ancak doğru cevap "mısır" olacaktı. Yanlış cevap vererek 400 bin TL kazanma şansına ulaşamadı. Başarılı yarışmacı Milyoner'de 30 bin TL ödül kazanırken tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da Aybala'yı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.