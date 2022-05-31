Gök Hanlığı’nın yeni Yasavul’u Temur oldu

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 25. Bölümü ile seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın 25. Bölümü'ne İtbarakların Gök Saray'a gizlice sızarak Yasavul Saltuk'u öldürmeleri ve Alpagu Han, Kaya ve Temur'u hazırladıkları otlarla bayıltmaları ve yaşanan bu olaylar sonrası Alpagu Han'ın; yeni Yasavul olarak Temur'u seçmesi damga vurdu.

'Destan' 25. Bölümü'nde İtbaraklar, Gök Saray'a gizlice sızarak birçok Gökbeni ve Yasavul Saltuk'u öldürmüşler, hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han'ın, Kaya ve Temur Tegin'in odalarını duman altında bırakmışlardı. Yaşananlar karşısında Alpagu, Gök Saray'ın avlusunda saray ahalisi ve Gökbenlere hitap ederek "Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır… Bir at bir bahadır, bir bahadır ise bir devlet kurtarır. Yasavul Saltuk devlet kuracak, devlet kurtaracak bir bahadırdı" diyerek Saltuk'un ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. Alpagu "Atlar ölür, erler ölür, hatunlar ölür, hanlar ölür, devlet kalır. Yaşayan tek bir Türk kalsa yaşatılacak bir töre kalır. Bize düşen de töreyi yaşatmaktır. Yaramız sağalmasa da" sözlerini tamamlamadan Danış Ata'ya işaret ederek onun yeni Yasavul seçmeleri gerektiğini söylemesini ister.

Danış Ata'nın "Töre uygulana, yeni Yasavul seçile…" sözleri üzerine Alpagu kararlı bir ifadeyle "Yeni Yasavul için aday üç oğlum vardır. Batuga, ordularımın başbuğu olduğu için Yasavul olamaz. Ordularımın yeni Yasavulu… Oğlum Temur Tegin'dir" diyerek Temur'u eliyle davet eder. Temur'un Gök Hanlığı'nın yeni Yasavul'u seçilmesi Mei Jin'i memnun ederken, Kaya'nın suratı asılır. Ulu Ece'nin yüzü gerilir. Temur, Alpagu Han'ın önüne gelerek diz vurup, bağır basarken Alpagu Han "Artık Yasavul sensin oğlum. Yeni görevin çetindir. Görevini bilesin, üstesinden gelesin. Gökbenlerin sıkıntıdayken sıkıntısını çözmeden döşek yüzü görmeyesin. Erlerin yarası sağalmadan otağına girmeyesin. Bundan sonra Temur Tegin değil, Temur Şad'sın." diyerek. Temur'a Yasavulluk alametini verir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.