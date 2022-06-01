Sevmek Zamanı'ndan yeni tanıtım! atv'nin yeni dizisi yakında başlıyor

İlhan Şen ve Deniz Işın'ı bir araya getiren Sevmek Zamanı yakında atv ekranlarına geliyor. Yeni tanıtımı yayınlanan Sevmek Zamanı, bir kez daha yoğun ilgi gördü.

atv ekranlarında Sevmek Zamanı heyecanı başlıyor. Süreç Film imzasıyla atv ekranlarına gelecek olan Sevmek Zamanı dizisi yeni tanıtımı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Yaz sezonunun iddialı yapımlarından olan Sevmek Zamanı, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu. Sevmek Zamanı ikinci tanıtımı ile beraber sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Güçlü bir kadroyla yolan çıkan atv'nin yeni dizisi, lhan Şen ve Deniş Işın'ı bir araya getirdi. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yanı sıra Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler dizinin kadrosunda yer buldu. Senaryosu ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan dizi, yaz aylarında adından sıkça söz ettirecek.