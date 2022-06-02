atv 2 kategorinin tek birincisi!

atv, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv 2022 yılına da birincilikle devam ediyor.

Mayıs ayında da birinci!

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Mayıs ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün - 20+ ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"Dizi atv'de izlenir!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, idealist ve dürüst bir Hakim'in, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için girdiği amansız savaşı anlatan Hakim, düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatan Destan; zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova; Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim ve hayallerinin peşinden koşan, mesleğine aşık genç bir öğretmenin verdiği amansız mücadelesini, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatan Adı Sevgi atv'yi birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.