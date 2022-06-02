'Sevmek Zamanı' aşk rüzgarları estirmeye geliyor

atv'nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi "Sevmek Zamanı"nın yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.

Başrol oyuncuları İlhan Şen ve Deniz Işın'ın rol aldığı ilk tanıtımıyla büyük ilgi gören ve şimdiden yaz ekranının en çok beklenen projesi haline gelen Sevmek Zamanı, ikinci tanıtımı ile de sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.

Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken, genel hikayeyi Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoyu Nalan Merter Savaş kaleme aldı. Dizinin müziklerinde ise Cem Öget imzası var.

Sevmek Zamanı künye:

Yapımcı : Süreç Film / Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu

Yönetmen : Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Koordinatör : Arzu Eğmir

Genel Hikaye : Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın

Senaryo : Nalan Merter Savaş

Müzik : Cem Öget

Oyuncular : İlhan Şen, Deniz Işın, Toprakcan Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün, Onur Gözeten, Beran Soysal, Muttalip Müjdeci, Derya Pınar Ak, Ozan Yiğit, Zeynep Oymak