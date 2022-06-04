Yalnız Kurt'un 19. Bölümünde bölümünde neler oldu?

Kurdoğlu uçurumun kenarında

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on dokuzuncu bölüm etiketi #Gökyurt ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on dokuzuncu bölümünde neler oldu;

Pavola Otel'e kumpas kayıtlarını imha için giden Altay büyük bir sürprizle karşılaşır ve 5 numaranın amcası Halit Yıldırım olduğunu öğrenir. Halit Altay'ın önüne bir tercih sunar, ya kısıldığı kapan da imha olacaktır ya da yola kendisi ile devam edecektir. Altay'la teknik takibi sonlanan O Ahmet otele baskın vermeye karar verir. Altay Mira ile birlikte otelden ayrılırken Ahmet baskın verir ama ne kumpas kayıtlarını ne de Altay'ı bulabilmiştir.

Mira, Altay'ı Halit'in yanına getirir. Altay Halit'i en zayıf anında, diyalize bağlıyken görür. Halit ve Altay için yüzleşme vakti gelmiştir. Halit, Altay'ın onu öldürmeyeceğinden emindir. Çünkü en yukarıya ulaşmak için kendisine ihtiyacı vardır. Bu yüzden Altay ile konuşurken oldukça rahat ve cesurdur. Altay ile birlikte yeni bir dünya kurmak istemektedir.

Altay öğrendikleriyle allak bullak olmuştur. Ailesiyle yaşadığı dağ evine gelir. Yaşananlar sanki tekrar gözünde canlanır.

Topal, Halit'in yanına gelerek Altay'dan bir an önce kurtulmasını söyler. Halit'in ise Altay ile ilgili planları vardır ve Altay'ı yanında istemektedir. Topal'a ona dokunmamasını tembihler. Mira da Halit'in yanına gelerek olanları anlatır. Topal'ın , kendisinin,, Doğan'ın ve Nizam'ın peşinde olduğundan bahseder. Halit, bu konu hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyerek durumu çok önemsemez.

Altay hangara döndüğünde Topal hangarda onu beklemektedir. Reşat ve Akif'in ağızlarını bantlamış, elleri ayakları bağlamıştır. Topal Altay'ı Akif ve Reşat'ı öldürmekle tehdit ederek ringde kendisiyle dövüşmeye zorlar. Topal ve Altay ringde dövüşürken Mira gelir ve bu dövüşe bir son verir. Topal hangarı terk eder. Mira Altay'a Topal'ın bir gölge gibi kendilerini takip ettiğini söyler. Altay bu meseleyi halledebileceğini söylese de Mira, Altay'a bu konuda çaresiz olduklarını söyler.

Altay, Ahmet'e Topal'ın Doğan, Nizam ve Mira'nın peşinde olduğundan bahseder. Doğan ve Mira'ya bir şey olursa Altay'ın yukarılara ulaşma planı suya düşecektir. Ahmet öğrenmek istese de 5 numaranın kim olduğunu Altay, Ahmet'e söylemez.

Mira'ya ulaşamayan Altay, Halit'in yanına gelir. Halit'e ihtiyacı olan böbreği karşılığında Mira ve Doğan'a dokunulmamasını şart koşar. Halit'in bu emirle bir alakası yoktur ve elinden bir şey gelmediğini söyler. Altay bu durumda meselesini Topal ile halledecektir.

Altay kulübeye gelir ve kulübenin önünde birini görür. Başta bekleyenin Ahmet olduğunu düşünür ama sonra Kumandan olduğunu anlar. Kumandan geri dönmüştür. Altay çok mutlu olur. Özlemle sarılır. Altay kumandana olanları anlatır. 5 numaranın amcası Halit olduğunu söyler. Kumandan bunu öğrenmiştir zaten. Kumandan Altay'ın deşifre olduğunu ve görevi bırakmasını ister. Altay kabul etmez. Kumandandan kendisine yol göstermesini ister. Kumandan gururlanır ve Altay görevine devam edecektir.

Topal, Altay'ı görüntülü arar. Sare ve Ela elindedir. Altay deliye döner. Topal onları Altay'ın ailesiyle yaşadığı eski dağ evine getirmiştir. Altay hemen dağ evine gelir. Topal orada Altay'a kim olduğunu belli eder. Altay, Topal'ın annesini ve babasını öldüren kendisini de uçurumdan atan kişi olduğunu anlamıştır. Topal evin etrafına benzin dökmüş ve her yere nişancılar yerleştirmiştir. Altay'ın yapacak bir şeyi yoktur. Dağ evinin yakınında mevzilenmiş nişancıları gizlice yanaşan Mira öldürür. Topal tam Altay'ı öldürecekken Mira çıkar ve buna engel olur. Topal'ı omzundan vurur, o sırada dengesi bozulan Topal da Altay'ı vurur. Altay çocukluğundaki gibi tekrar uçurumdan aşağı düşer. Topal ardından Mira'ya ateş eder. Mira da vurulmuştur. Topal zorla doğrulur ve silahını alıp Mira'nın düştüğü yere doğru ilerlerken Altay son bir hamle ile uçurumdan yukarıya tırmanmaya çalışır.