Kuzenler arasında gerginlik büyüdü, herkes ekrana kilitlendi

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

55.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SeversekGeçer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 55.bölümü ile reytinglerde %7,38 izlenme oranı ve %23,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

55. Bölümde neler yaşandı?

Ev meseles, yüzünden araları daha da açılan Aybike ve Asiye'nin tartışması kanlı bitti. Şengül ile Aybike son olayla Asiye ve Ömer'e iyice bilendiler. Evlerini yıktırmaya çalışan Şengül kendini haklı çıkartmayı başardı. Orhan'dan boşanmalarının suçunu yeğenlerine attı. Okulda da bu gerginlik devam etti. Bu durum Tolga'nın işine yaradı ve Aybike'yi yanına çekti. Sevgi Teyze ise Şengül'ün çocuklara daha fazla kötülük yapmasının önüne geçip ona gözdağı verdi. Okulda düzenlenen Yılın En'leri seçim gününde Aybike Tolgaların grubunda yer aldı.

Suzan Akif'i bitirmek için Nehbahatlerle iş birliği yaptı. Akif'i yemeğe çıkartıp eve girip kasayı açtılar. Ama kasasının içi boştu. Üstelik bahçıvanın haber verdiği Akif onları kapıda yakaladı. Suzan'ın kıvraklığı ile Nebahat son anda gerçek niyetleri ortaya çıkmadan sıvışmanın yolunu buldu. Aybike ile arasını düzeltmek için Asiye harekete geçti. Barışmak için başlayan kavga tartışmaya döndü ve Aybike yaraladı.