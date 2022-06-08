İslam’ın sancağı Yenişehir’e dikiliyor! Kuruluş Osman 97. Bölümü ile atv’de

Kuruluş Osman’da heyecan dozu artmaya devam ediyor. Selvi Hatun’un ölümünün ardından neler yaşandı? Barkın’ın gerçek yüzü ortaya çıktı mı? Kuruluş Osman 97. Bölümü ile Çarşamba 20.00’de atv’de.

atv'nin her bölümü büyük bir merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor. Kuruluş Osman 97. Bölüm'de neler olacak? Kuruluş Osman 97. Bölüm Fragmanı hangi ögelerle dikkat çekti?

Kuruluş Osman 97. Bölüm, bir kez daha heyecanı zirveye taşıyor. Selvi Hatun'un ölümünün ardından Malhun Hatun ve bacıları intikam için harekete geçti. Bala Hatun, "Selvi gitti Aygül ama ardında koca bir kördüğüm bıraktı" dedi. Bala Hatun, Barkın'ın da bir işler çevirdiğini anladı.

Barkın için yolun sonu mu geldi?

Osman Bey ise Barkın'ın çevirdiği işleri fark etti. Osman Bey, kılıcı Barkın'ın boynuna vurmak için harekete geçti. "Osman Bey, Barkın'ı öldürdü mü" sorusu Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanıtımında da savaş sahneleri çok konuşuldu. Osman Bey, "Yüzümüzü garba dönmenin vakti geldi" sözlerini kullandı. Yenişehir'e İslam sancağını dikme vaktinin geldiğini vurgulayan Osman Bey, "Hedefimiz Yenişehir'dir" dedi.

Kuruluş Osman yeni bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv'de.