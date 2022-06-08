Osman Bey Barkın’ın cezasını böyle kesti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 97’nci bölümüne, yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey’in foyasının ortaya çıkması ve Osman Bey’in Barkın’ı infaz ederek cezasını kesmesi damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın Bey'in gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Bala Hatun, Osman Bey'e, Selvi'nin son nefesini verirken kendine Turgut Bey'in İnegöl'e götürüleceğini Barkın'a söylediğini söyler. Bala Hatun'un sözlerinin ardından Barkın'ın ihanetinden şüphe eden Osman Bey'in şüpheleri daha da artar. Osman Bey, Barkın'ın üstüne oyun kurar. Aktemur'u Çobanoğlu Ali Bey'e elçi olarak gönderir. Oğlu Mustafa'nın yaşadığı ve Turgut Bey'i kendine teslim edeceğini söylemesini ister. Cerkutay'a ise Barkın ve Hüsameddin'i izleme görevi verir. Sorguladığı Cebe'nin konuşmaması üzerine Osman Bey, Barkın'ı ölçmek için Cebe'yi Barkın'a infaz ettirir.

Osman Bey, hem Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri göstermek hem de hain olduğunu kanıtladığı Barkın'ın foyasını ortaya çıkarmak için Ali Bey'le buluşur. Osman Bey, Çobanoğlu Ali Bey'e gerçekleri anlatırken "Barkın! Gel buraya Türkmen'in yüz karası kansız!" diyerek suçlarını itiraf etmesini ister. Osman Bey'in Barkın'ı sıkıştırmasıyla paniğe kapılan Hüsameddin kaçar. Kaçan Hüsameddin'i Boran yakalayıp getirir. Hüsameddin, Barkın'ı Arius'un öğrencisi olduğunu söyleyerek "Tüm oyunları birlikte kurdular. Benim suçum yok... Ben emir kuluyum! Bey 'yap' dedi ben yaptım! Söğüt'ü birlikte patlattılar. Umur Bey… İvaz Bey… Hepsini öldürdü. Nikola'ya... Arius'a, Romanos'a hepsine bilgi sızdırdı" diyerek Barkın'ın bütün suçlarını itiraf eder. Hüsameddin'in itirafları, Osman Bey'in ortaya koyduğu deliller sonrası yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın'ın foyası artık ortaya çıkmıştır. Ali Bey ve oğlu Şehzade Mustafa, yaşananlar karşısında şoka girerken Osman Bey pusatını çevirir ve Barkın'ın kellesini alarak cezasını keser.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.