3 aydır aranan Fatma, Esra Erol'da bulundu

atv ekranının ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da dünkü yayınında yine ilginç olayları ele aldı. Anne Şenay Hanım'ın 23 Mart tarihinde ortadan kaybolan kızına kavuşmak için başvurduğu Esra Erol'da programında yine şok eden iddialar ortaya atıldı.

3 aydır aranan Fatma, Esra Erol'da

Evden kaçan ve 3 aydır evine dönmeyen Fatma Uysal'ı Esra Erol ve ekibi buldu. Genç kızın bulunduğu yer ve şehir açıklanmadı. Annesine şiddet uyguladığı iddia edilen ve evden kaçan Fatma Uysal, ısrarla ailesine dönmek istemediğini açıklarken; Esra Erol ise genç kızı geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Yayına bağlanan Fatma, ailesinin kendisine baskı uyguladığını söyleyen ve geri dönmek istemediğini söyledi.

Ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti

Şenay Hanım'ın kızını bulmak için başvurduğu Esra Erol'da programında 3 aydır kayıp olan Fatma Uysal, canlı yayına bağlandı ve annesi Şenay Hanım'la yüzleşti. Genç kız, ailesinden şiddet gördüğünü iddia etti ve bu yüzden evden kaçtığını söyledi.

Anneye şiddet iddiası

Genç kızın yasaklı madde kullandığını ve bu bataklığa düştüğünü iddia eden anne Şenay Hanım, 'Kızımı o yanındaki çocuktan kurtaracağım' dedi. Daha önce yasaklı madde kullandığını itiraf eden ancak artık yasaklı madde ile ilişkisini kestiğini ve kullanmadığını söyleyen Fatma, ailesine geri dönmek istemediğini ısrarla belirtti. Anne Şenay Hanım ise kızı Fatma'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Annesinin açıklamaları karşısında öfkelenen Fatma, aile baskısı ve şiddetinden kaçtığını, bu yüzden geri dönmek istemediğini yineledi.

Ufuk, gözyaşları içinde eşi Şule'nin eve dönmesini bekliyor

7 Haziran'da Esra Erol'da programına başvuran Ufuk, ayrılmak isteyen eşi Şule'yi çok sevdiğini söyleyerek ayrılmamak için Esra Erol'dan yardım istedi. Kayınvalidesinin evliliklerini bozduğunu iddia eden Ufuk, hayatımda hiç yemediğim kelle paça çorbasını onun için yedim. İlk buluşmamızda köfteciye gitmiştik ben ona bakmaktan köfteleri yiyemiştim. İkimiz de birbirimizi seviyorduk, aşıktık. Dün ise canlı yayına gelen Şule, eşi Uğur'la konuşmak istemediğini o'nu artık sevmediğini ayrılmak istediğini söyledi. Ufuk'un verdiği hiçbir sözü tutmadığını hep ailesini dinlediğini söyledi. Ufuk ise gözyaşları içinde eşinin evine dönmesini istedi. Henüz bir karar vermeyen Şule'nin yanıtı ise herkes tarafından merak konusu oldu.