Kelle paça içerken başladı, köfte yerken evliliğe gitti! Şule – Ufuk İçler çiftinin evliliği bitiyor mu?

Esra Erol’da gündem Şule – Ufuk konusu… Genç çift barışacak mı? Ufuk İçler’in hangi sözleri izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte yanıtı…

atv'nin fenomen programı Esra Erol'da gündem Şule – Ufuk İçler çifti… Karısı Şule İçler'le barışmak için her yolu deneyen Ufuk İçler, soluğu Esra Erol'da programında aldı. Şule ve Ufuk'un evliliği sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Instagram kullanıcıları, Şule ve Ufuk'un barışması için açılan ankete cevap vererek programa katkıda bulundu. Hafta içi her gün hayatın içinden konuları atv ekranına taşıyan Esra Erol'da neler oldu? Şule İçler, Ufuk İçler ile barışmayı kabul etti mi? Ufuk – Şule konusunu neden Türkiye'nin gündemine girdi.

"O da beni seviyor ama söyleyemiyor"

Eşi Şule İçler ile uzaktan akraba olduklarını dile getiren Ufuk İçler, karısına aşık olduğunu dile getirdi. Ufuk İçler, "Ben onun için her şeyi yaparım. O da beni seviyor ama söyleyemiyor" dedi. Konuşmayı dahi Şule sayesinde öğrendiğini ifade eden Ufuk, karısıyla barışmak istediğini vurguladı. Şule'ye hiçbir zaman kötü söz söylemediğini anlatan Ufuk İçler, "Ben karımdan korkuyorum" sözleriyle herkesi şaşırttı.

Kocasının sözleri karşısında çoğu zaman gülümsemekle yetinen Şule İçler ise barışmaya yanaşmadı. Ufuk İçler'i sevmediğini vurgulayan genç kadın, "Sen bana aşık olabilirsin ama ben senden soğudum. Seni istemiyorum" sözlerini kullandı.

Kelle paça içerken başlayan ve köfte yerken evliliğe giden Şule – Ufuk ilişkisi kurtulacak mı? Şule'nin Ufuk'a cevabı ne olacak?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.00'da atv'de.