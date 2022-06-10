Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamının en çok izleneni oldu!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 16 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de 141'inci (final) bölümüyle atv ekranında olacak.

Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı 'Bir Zamanlar Çukurova', #BirBaşkaHayat etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova', Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %5,86 izlenme oranı ve %18,21 izlenme payı alarak birinci oldu.

Züleyha aşka karşı son umudunu kaybetti

'Bir Zamanlar Çukurova'nın 140'ıncı bölümünde, Hakan'ın ölümünün ardından aşkını kalbine gömen Züleyha, Betül'ün yakalanması ve suçluların adalet önünde hesap vermesi için harekete geçti. Şermin cinayetin ardından bir çıkış yolu ararken, Abdülkadir ve Vahap saklanmaya çalışan Betül'ü alıkoydu. Abdülkadir sınırı geçebilmek için Betül'ü kullanmaya karar verdi.

Züleyha, Hakan'dan kalan mirası fakir halka dağıtacağını açıkladığında Çukurova halkı sevince boğuldu. Züleyha, Hakan'ın Çukurova dışındaki tüm servetinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu. Lütfiye'nin otomobiline kurulan tuzağın arkasında olduğu anlaşılan Çolak Ağa'nın tutuklanması ise ortalığı karıştırdı.

Fikret, Zeynep'e olan hislerinden artık emin oldu ve evlenme teklif etmek üzere yüzük aldı. Fikret'in Züleyha'yla olan geçmişini açıkça anlatıp evlenme teklif etmesi Zeynep'i hayli şaşırttı. Abdülkadir ise planladığı gibi Betül'le kılık değiştirerek sınırı geçmeye çalışırken kontrole takıldı ve kimliklerinin ortaya çıkma tehlikesiyle burun buruna kaldılar!

'Bir Zamanlar Çukurova' perşembe final bölümüyle 20.00'de atv'de.