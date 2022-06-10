"Gül Masalı" gün sayıyor!

atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisi ekranlarda yerini almak için gün sayıyor.

Çekimleri Isparta'da devam eden, sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan Gül Masalı dizisinin setinden renkli kareler geldi.

Pastel Film imzalı, atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Dizinin proje tasarımını ise Soner Caner üstleniyor