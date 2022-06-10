Gül Masalı, yakında atv’de başlıyor! "Yolu aşk için döşüyorsan kırmızı olsun"

atv’nin merakla beklenen dizisi Gül Masalı, yeni tanıtımı ile yine dikkatleri üzerine topladı. Gül Masalı’nın son tanıtımında hangi görüntüler dikkat çekti? İşte çekimleri Isparta’da devam eden dizinin yeni tanıtımı…

atv ekranlarında yaz aylarına damga vurmaya gelen Gül Masalı, yeni tanıtımı ile bir kez daha gündem oldu. Yıllardır en iyi yerli dizileri izleyiciyle buluşturan atv, yaz sezonuna da iddialı bir giriş yapıyor. Pastel Film imzalı Gül Masalı'nın yeni tanıtımda hangi konular öne çıktı? Gül Masalı ne zaman başlayacak?

Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca başrolde

Muhteşem bir tanıtımla sosyal medyada gündem olan Gül Masalı, Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın uyumlarıyla da dikkat çekti. Başrol oyuncularının uyumu izleyenlerin dikkatini çekerken Isparta'nın güzellikleri de yeni tanıtıma yansıdı.

Yeni tanıtım, Isparta'da çekilen Gül Masalı'nın konusuna dair de birçok ipucu verdi. Fragmanın ardından "Gül Masalı Fatma Ana kim", "Gül Masalı konusu ne" gibi sorular da öne çıktı.

Gül Masalı'nın kadrosunda Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer alıyor. Gül Masalı, çok yakında atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.