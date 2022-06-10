Sevmek Zamanı’ndan yeni tanıtım! “Bu gece hiç bitmese olmaz mı?”

Yaz aylarının iddialı dizisi Sevmek Zamanı atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen Sevmek Zamanı’nın yeni tanıtımında hangi konular dikkat çekti? İşte Sevmek Zamanı’nın son tanıtımı ve o detaylar…

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi dizileri ekrana getiren atv, yaz sezonuna da iddialı bir giriş yapıyor. atv'nin yaza damga vurmaya hazırlanan dizilerinden Sevmek Zamanı, yeni tanıtımı ile yine yoğun ilgi gördü. Büyük bir merakla beklenen Sevmek Zamanı'nın yeni tanımında hangi detaylar öne çıktı? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? İşte Sevmek Zamanı ile ilgili son detaylar…

İlhan Şen ve Deniz Işın uyumu…

atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, muhteşem bir tanıtımla izleyicisinin karşısına çıktı. Yaz aylarında ekrana gelecek olan dizinin yeni tanıtımında İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu bir kez daha dikkat çekti. Sosyal medyada çok konuşulan dizinin tanıtımı önemli ipuçları verdi.

Sevmek Zamanı yeni tanıtımında birçok replik öne çıktı. "Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım", "Kimsenin layık olamayacağı bir mucizesin sen", "İnsanlar seçimleriyle, fikirleriyle ama en çok da yüreğiyle tartılır" sözleri Sevmek Zamanı'nın son tanıtımında dikkat çekti.

Süreç Film imzası ile atv ekranlarına gelecek olan Sevmek Zamanı, yakında izleyicisiyle buluşacak. Sevmek Zamanı'nda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi önemli isimler yer alıyor.