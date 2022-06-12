Kardeşlerim'den nefes kesen sezon finali... Herkes ekrana kilitlendi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan sezon finali bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

56.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşlerimSezonFinali etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 56.bölümü ile reytinglerde %7,56 izlenme oranı ve %23,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

56. Bölümde neler yaşandı?

Bundan sonra herkes hak ettiğini yaşayacak.

Aybike'nin durumu iyidir, hastanede dikiş atılır. Şengül'ün tepkilerine rağmen Ömer ve Asiye de hastanede kuzenlerinin yanında kalırlar. Akif yaşattığı her şeyin cezasını çekmeye başlar. Nebahat ve Ayla onun şirketten saf dışı bırakarak paralarına el koyarlar. Oğulca Aybike'nin durumunu bildirmek için sayısız kez babasını arar ama ulaşamaz. Orhan'ın tatile götüren Gönül, Oğulcan'ın aramalarını görür ve telefonunu bilerek lokantada unutmasını sağlar. Her şeyden habersiz olan Orhan ise giderek Gönül ile yakınlaşır. Şirketten atılan Akif eve gelir bu kez de Suzan onu eve almaz. Nebahat, Suzan ve Ayla Akif'in ipini çekerler. Akif sinir krizi geçirir. Okulda ise karne telaşı yaşanır. Yaz tatili planları da devreye girer. Hastaneye kaldırılan Sevgi Teyze'nin kanser olduğu ortaya çıkar. Ömer, Asiye ve Emel ona destek olurlar. Aybike ve Asiye sonunda barışırlar. Ama Şengül, Nebahat'ten para alarak evin ve bahçenin tapusunu alıp Ömerleri yuvasız bırakır. Ancak Sevgi Teyze'nin bir sürprizi vardır. Evini sokakta kalan çocuklara bırakmıştır. Orhan'ın Gönül ile evleneceğini öğrenen Şengül fenalık geçirir. Hastanede hamile olduğunu öğrenir.