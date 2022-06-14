Akkız ve Batuga muhteşem düğün toyuyla evlendi!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki sezon finaliyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Destan’ın 27’nci bölümüne Akkız ve Batuga’nın düğün toyu damga vurdu.

'Destan'ın 27'nci bölümünde Alpagu Han, Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga'nın, Batı Gök Kağanlığının geri alınmasının ardından düğün toylarının kurulmasını ister. Düğün toyu öncesi Çolpan Han, Batuga ve Akkız için yastıklar örer. Batuga, Ulu Ece tarafından parçalanan annesi Tılsım Hatun'un elbisesini tekrar diktirip Akkız'a hediye eder. Gök Saray'da düğün toyu hazırlıkları devam ederken toy sonrası toplanacak yargılamadan kurtulmak için Ulu Ece harekete geçer, Kaya'nın ardından Mei Jin'i, ele geçirdiği Çin Elçisi üzerinden tehdit ederek kendi tarafına çeker. Batı Gök Kağanlığının geri alınması sırasında öldü sanılan Obar, ağır yaralı kurtulurken geri çekildikleri mağarada Kamaz ve Barsuk'a Gök Hanlığını cezalandırmak için planlar yaparlar.

Akkız, kırmızı bir gelinlikle at üstünde hayat ağacına ilerlerken yanında Çolpan, Sırma ve Yaman yürüyordur. Akkız'ın yanında atının üzerinde Batuga ilerlerken onun yanında da Alpagu, Temur ve Kaya vardır. Onların arkasında da Ulu Ece, Mei Jin ve Günseli yürüyorlardır. Hep birlikte hayat ağacına doğru giderler. Hayat ağacı önünde adaklar kesilir, adakların kanı Akkız ve Batuga'nın alnına sürülür. Ardından Akkız, Günseli, Mei Jin, Sırma ve Çolpan hayat ağacına dilek tutup bezler bağlarlar. Yakılan ateşin üzerinden önce Akkız ve Batuga atlarken onları evdeşlik çağına gelen gençler takip eder.

Düğün toyu, hayat ağacının ardından Gök Saray'da devam eder. Gök Saray avluda kurulan düğün sofrasında saçılanlar, etler sunulur. Çalgıcılar enstrümanlarını çalarlar. Kımızlar içilir. Kam Arçuray, Akkız ve Batuga'nın evdeşlik bağını bağlar. Alpagu düğün toyunun ardından Batuga'yı Batı Gök Kağanlığı Yabguluğuna atar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.