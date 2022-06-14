Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Oktay Kaynarca hayranlarını heyecanlandırdı. Ben Bu Cihana Sığmazam yakında ekran yolculuğuna başlıyor.

Oktay Kaynarca hayranları bir kez daha atv'de buluşuyor. Ünlü oyuncunun başrol olarak ekran karşısına çıkacağı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarına geliyor.

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla en iyi yerli yapımları ekrana getiren atv'de "Ben Bu Cihana Sığmazam" heyecanı yaşanıyor. Konuşulduğu ilk günden bu yana merakla beklenen yeni dizi ile ilgili gelişmeler büyük heyecan yaratıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer alacağı dizi, yeni sezonda ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ilgili birçok sürpriz beklenirken oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detaylar da henüz sırrını koruyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip olurken dizinin ne zaman başlayacağı da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv'de.

Ben Bu Cihana Sığmazam resmi sosyal medya hesapları;

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