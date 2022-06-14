atv ekranlarında Gül Masalı heyecanı yaşanıyor. atv'nin yeni dizisi Gül Masalı, Pazar 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

atv'nin büyük bir merakla beklenen dizisi Gül Masalı'nın ilk bölüm tarihi belli oldu. Gül Masalı ilk bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv'nin yeni dizisi, ilk tanıtımlarından itibaren gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nu bir araya getiren dizi renkli simalarıyla göz kamaştırdı.

Pazar akşamlarına damga vurmaya hazırlanan yeni dizi Gül Masalı, yeni fragmanıyla da ilgi odağı oldu. Isparta'dan görüntülerle renklenen Gül Masalı 1. Bölüm Fragmanı, "Olur O Zaman" şarkısıyla da beğeni topladı.

Gül Masalı'nın kadrosunda Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi önemli isimler yer alıyor. Gül Masalı, Pazar 20.00'de 1. Bölümü ile atv'de.