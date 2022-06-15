atv yönetiminden 'Bir Zamanlar Çukurova' setine veda ziyareti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova,' unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdırdı.

Perşembe günü 141'inci bölümde final yapmaya hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova', dört sezon boyunca çekimlerin yapıldığı Adana'ya veda ederken, atv yönetimi de sete bir ziyaret gerçekleştirdi. atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, atv Genel Müdür Yardımcısı Oskay Alptürk, atv Drama Müdürü Gürhan Özçiftçi, 'Bir Zamanlar Çukurova' setine yaptığı ziyarette dizinin yapımcıları Timur Savcı, Burak Sağyaşar'ın yanı sıra ekip ve oyuncularla da bir araya geldi.

atv yöneticileri, dizinin büyük başarısının bir nişanesi olarak yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, yönetmen Murat Saraçoğlu, senarist Yıldız Tunç ve tüm ekibe özel hazırlanan bir plaket takdim etti.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı. 141 bölüm boyunca izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Bir Zamanlar Çukurova,' bölümler boyunca reytinglerin zirvesini gördüğü ekran yolculuğunda seyircisine eşsiz bir deneyim yaşattı.

'Bir Zamanlar Çukurova' 16 Haziran Perşembe akşamı final bölümüyle atv'de.