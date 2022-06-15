Osman Bey ve alpları Yenişehir’i işte böyle fethetti!

Demirci Davud ve Aygül şehit oldu. Osman Bey, Romanos’un cezasını kesti

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 98'inci bölümüne Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi ve fetih sırasında Demirci Davud ile Aygül Hatun'un şehit olmaları damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümünde Osman Bey ve Alpları Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar, Bacılar ve Cerkutay, İznik'ten Yenişehir'e yardım için giden bir konvoyu ele geçirip rahibe ve tekfur askeri kılığında kaleye sızarlar. Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş, Roma askerleriyle kahramanca savaşmalarına rağmen Komutan İshak tarafından ele geçilirler. Romanos, onları konuşturup Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için işkenceler yapar. Zindana atılan Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş'i Hatunlar ve Cerkutay kurtarmak için seferber olurlar.

Romanos'un tuzağını boşa çıkartan Osman Bey, Yenişehir'in kapısına dayanmıştır. Romanos, Osman Bey'e yeni bir tuzak kurmak için kaleyi teslim edeceğini söyler. Osman Bey, kaleyi teslim almak için girdiğinde çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey ve alpları oklanırken, kalenin kapıları kapanır. Osman Bey'in ordusunun büyük bir kısmı kale dışında kalır. Romanos, Osman Bey'e baltasını fırlatır ve kalenin sokaklarına doğru kaçar. Roma askerleri Osman Bey ve alplarını oklayacakken çatılara yerleşen Malhun, Ayşe Hatunlar ve Bacılar, askerleri ok yağmuruna tutarlar. Bala, Aygül ve Cerkutay zindana giderek Roma askerlerini biçerek Demirci Davud, Akça Derviş ve Kumral Abdal'ı kurtarırlar. Osman Bey, Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey'in, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da kullanarak yaptığı plan işlemektedir. Malhun, Ayşe Hatunlar, Bacılar, Bala, Aygül ile Cekutay, Osman Bey ve alplarıyla Yenişehir sokaklarından ölesiye savaşırlar, Roma askerlerini biçerler.

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş; Osman Bey'in kendilerine verdiği görevi yapmak için kaleye testiler içinde sokulan uçan ateşleri patlatmak için sokaklara dağılırlar. Uçan ateşleri patlatırken Roma askerleriyle çıkan çatışmada Demirci Davud ağır yaralanır. Demirci Davud "Canımı gurbet elde mi veririm Kumral? Oldu mu vatan toprağı buralar?" diye sorarken Kumral Abdal'ın "Vatan toprağı oldu" cevabı üzerine Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur. Romanos yanında varegler ve askerleri ile sokak savunması yaparken Osman Bey, Konur, Boran ve Balaban da Alplarla birlikte sokak sokak mücadele ederler. Turgut, Acar ve Kutan sokaklarda Roma askerlerini biçerken Turgut, Isaac'ı yakalar. Aktemur ise alplarla şehrin kapılarını kırıp kaleye girer.

Aygül ve Cerkutay'da kale sokaklarında Roma askerleriyle çatışmaktadır. Cerkutay, Aygül'e onu şehit olarak gördüğü rüyayı anlatacakken Aygül o an Cerkutay'a sokağın başında oku Cerkutay'a nişan alan askeri görür ve kendini onun önüne atar. Cerkutay ne olduğunu anlamadan Aygül kalbinden bir ok yer ve ağır yara alır. Romanos kaçmakta Osman Bey kovalamaktadır. Sokaklar boyunca kovalamaca sürer. Osman Bey, Romanos'u köşeye sıkıştırır. Osman Bey, Romanos'un dizine kılıcıyla darbe indirir. Osman Bey, bir yumrukla Romanos'u yere serer. Romanos ayağa kalkmaya çalışırken Osman Bey "Hepimiz toprak olacağız! Amma Türk'ün devleti ilelebet var olacak!" diyerek onun kellesini alır. Cerkutay iyileştirmek için Aygül'ü kucaklayarak Kumral Abdal'ı ararken "Ya beraber yaşarız ya beraber ölürüz… Olmaz Aygül! Olmaz… Sen kalkacaksın! Kumral Abdal'la gideceğiz… O iyi edecek seni…" sözleriyle Aygül'ün dayanması için güç verir. Aygül tebessüm ederek "Ah deli oğlan. Sen… Gece bir rüya gördün ya! Ben de gördüm onu Cerkutay! Ben gördüm gideceğim yeri… Ölüm son gibi konuşma… Ahirette… Cerkutay'ım! Bekleyeceğim Cerkutay… Amma erken değil vaktinde gel emi…" diyerek Kelime-i Şehadet getirerek şehit olur. Direnen halkta, Osman Bey'in mallarına, canlarına dokunulmayacağı ve inançlarında özgür olacakları yönündeki konuşması üzerine teslim olurlar. Okunan ezanlar ve kale meydanı ile sokaklara asılan Kayı bayrakları eşliğinde Yenişehir fethedilir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.