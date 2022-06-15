Osman Bey, Yenişehir’i başşehir ilan etti!

Sultan Alaeddin Osman Bey’e gönderdiği alametlerle Yenişehir’in fethini kutladı.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 98'inci bölümünde Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethini kutlamak için devlet alametlerini gönderir. Osman Bey, Kayılara yeni fetihleri hedef gösterirken Yenişehir'i başşehir ilan eder.

'Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümünde Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi, Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da ve Sultan Alaeddin'de yankı bulur. Dursun Fakih, Şeyh Edebali'yle Sultan Alaeddin'in emanetlerini Osman Bey'e iletmek için Kayı Obası'na gelir. Osman Bey, Yenişehir'in fethine katılan alpları ve beyleri yanına alarak ahaliye "Yenişehir gayrı İnegöl, Bilecik ve cümle hisar gibi Kayı'nın mülküdür! Amma tebaamız artık Kayı'dan büyüktür! Biz de bu büyüklüğü bilip gayrı hamlelerimizi ona göre yapacağız! Sancağımızın dalgalandığı hiçbir toprakta, haksızlık ve zulüm olmayacak!" diyerek seslenir. Kalabalığın arasında Çobanoğlu Ali Bey, oğlu Mustafa ve alpları da bulunurlar. Dursun Fakih, Osman Bey'in yanına gelerek "Sultan Alaeddin'in alametleridir Osman Bey! Sana süratli ve gürbüzünden at yolladı. Fetihlerin durmasın der! Mahir hattatlar elinden Kur'an-ı Kerim yolladı. Hükmün hep Kur'an üzerine olsun der! Sana keskininden pusat yolladı. Önünde zalimler duramasın der! Sultan, fethini kutlar ve sevincinle sevinir Osman Bey! " diyerek Sultan Alaeddin'in alametlerini verir.

Sultan Alaeddin'in fetihlerini kutlaması ve alametleri göndermesi Osman Bey'i mutlu eder. Osman Bey ahaliye konuşmasını sürdürerek "Sultan önümüzü açar, biz soluğumuz yettikçe koşarız. Cihan bize dar gelir ya… Dar gelene dek durmayacağız! İslam adalet dinidir! Biz de adaleti aleme yayacağız. Nerde zulüm varsa adalet pusatıyla tepesine çökeceğiz. Bursa, İznik hedefimizdedir. Başşehrimiz Yenişehir yapacağımız akınlara karargâh olacak. Beyler, gardaşlar! Bizim kudretimiz evvela güttüğümüz davadandır. Amma asıl gücümüzü ardımızda duran Kayı'nın erden farksız hatunlarından, alplarımızdan, yüreği pusatları gibi demir yiğitlerimizden, ancaklarını ardımızda rüzgâr ile dolduran beylerimizden alırız. İşte sizler Türk'ün ardında oldukça önümüzde kim durabilir? Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir? İşte bu töreyi bütün dünyaya yaymadan, durmak bize haramdır!" diyerek Kayılara ve kendine bağlı boylara yeni fetih hedefleri gösterir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 98'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.