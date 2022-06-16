30 yıllık hasret sona erdi!

Biyolojik annesini 30 yıl sonra Esra Erol’da buldu.

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ömür Kurşun, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Biyolojik annesini yıllardır arayan Ömür'ün yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü.

Anne Nurcihan'ı Esra Erol, kısa sürede buldu. 14 yaşında uğradığı istismar sonucu hamile kalan Nurcihan hanım yıllarca vicdan azabından kahrolduğunu söylerken oğlu Ömür'ün ayaklarına kapanıp "beni affet" dedi.

Oğlunu aramadık hiç bir yer bırakmadığını söyleyen Nurcihan Hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Anne oğul dakikalarca birbirine sarılarak yılların özlemini gidermeye çalıştı. Anne oğulun kavuşma anı ise Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu. O anlar sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.