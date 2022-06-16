Kuruluş Osman, muhteşem bir bölümle sezon finali yaptı

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, 98. Bölümü ile sezon finali yaptı. Muhteşem bir sezon geçiren Kuruluş Osman'ın sezon finalinde neler oldu?

atv'nin her bölümü ile büyük bir heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman 98. Bölümü ile sezon finali yaptı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman, sezon finali ile bir kez daha reytinglerin zirvesinde yer aldı. atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi sezon finalinde de nefes kesti. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin 98. Bölümü'nde neler yaşandı?

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelirken peş peşe yaptığı fetihler Konya'da ve Sultan Alaeddin'de yankı buldu. Dursun Fakih, Şeyh Edebali'yle Sultan Alaeddin'in emanetlerini Osman Bey'e iletmek için Kayı Obası'na geldi. Dursun Fakih, Osman Bey'in yanına gelerek "Sultan Alaeddin'in alametleriydi. Osman Bey! Sana süratli ve gürbüzünden at yolladı. Fetihlerin durmasın der. Mahir hattatlar elinden Kur'an-ı Kerim yolladı. Hükmün hep Kuran üzerine olsun der. Sana keskininden pusat yolladı. Önünde zalimler duramasın der. Sultan fethini kutlar ve sevincinle sevinir Osman Bey!" diyerek Sultan Alaeddin'in alametlerini verir.

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