Türkiye Ömer'i konuştu

Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol'da programına katılan Ömür Kurşun, hiç görmediği biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Biyolojik annesini yıllardır arayan Ömür'ün yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü.

Anne Nurcihan'ı Esra Erol, kısa sürede buldu

14 yaşında uğradığı istismar sonucu hamile kalan Nurcihan Hanım yıllarca vicdan azabından kahrolduğunu söylerken oğlu Ömür'ün ayaklarına kapanıp beni affet dedi. Oğlunu aramadık hiç bir yer bırakmadığını söyleyen Nurcihan Hanım yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Anne oğul dakikalarca birbirine sarılarak yılların özlemini gidermeye çalıştı. Anne oğulun kavuşma anı ise Esra Erol'u gözyaşlarına boğdu. O anlar sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.