Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de hafta finali

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane de yaşanan final heyecanı sonrası yer yerinden oynadı. Tam altınların sahibi hangi gelin oldu? Kimler programa veda etti?

Final günü yarışmacısı Başak ve Mevlana çifti mutfakta hem yemek yaptı hem de anneleri ile yarım kalan hesaplaşmalarını tamamladılar. Başak elinde bildiri ile gelerek ''ideal kayınvalide nasıl olmalı?'' dedi, kayınvalideler çileden çıktı. Kayınvalidelere maddeleri tek tek okuyan Başak gelinlerden tam destek aldı.

Şiva ve Volkan evlenebilecek mi?

1 Temmuz için nikah tarihi alan nişanlı çiftimiz gelinlik damatlık provasından sonra stüdyoya geldi. Düğün öncesi ilk danslarını ve aldıkları gelinliği göstermek isteyen çiftimiz hiç beklenmeyen gelişmelerle karşılaştı.

Yarışmaya bu hafta hangi isim veda edecek?

Sümeyra ve Ömer çifti yarışmaya veda ederken beklenmeyen oldu ve bir sürpriz isim daha yarışamaya veda etti.

Final heyecanında tam altınların sahibi hangi gelin oldu?

Yeni gelen gelinlerimizden Başak ve Seda final de tam altınlar için karşı karşıya geldi. Gün sonunda 32 puanla Başak ve Mevlana çifti ikinci kez tam altınların sahibi oldu.

Şiva ve Volkan ayrıldı mı?

Gün sonunda gelinlik ve damatlıkları ile gelen Şiva ve Volkan çiftinin mutlulukları yarım kaldı. Volkan'ın sütannesi Rabiye hanımın stüdyoya geldi. Volkan'ın annesi Hatice Hanım da telefon ile bağlanarak evliliği kesin olarak rafa kaldırdıklarını söylediler. Volkan'ın imzaladığı sözleşmedeki madde ile Şiva'nın Volkan ile yurtdışına çıkacağını öğrenen anne Hatice Hanım nişanı bozduğunu açıkladı. Şiva gelinlikler içinde yere yığılırken yüzüğünü Volkan'a geri verdi. Şiva'nın arkasında olduğunu yineleyen Volkan'ın çabaları ise fayda vermedi.

Zahide Yetiş, Rabiye hanımı niçin stüdyodan kovdu?

Şiva ve Volkan'ın en mutlu gününü baltalayan ve ağır sözler söyleyen Rabiye hanımı ise Zahide Hanım stüdyodan çıkardı. Yarışmaya devam edemeyeceklerini söyleyen fenomen çift Şiva ve Volkan haftalar süren maceralarının sonuna geldi ve yarışmadan ayrıldılar.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!