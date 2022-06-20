Gül Masalı ilk bölümüyle beğeni topladı

atv ekranlarında seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.

1. Bölümde neler oldu?

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber aldı. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirasın peşinden Isparta'ya gitti. Gonca; annesinden kalan mirası alabilmesi için Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerektiğiyle yüzleşti. Fatma ana Gonca'nın iki sene boyunca Isparta'da kalmasını istedi. Gonca Isparta'da kalacak mı?

Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıktı. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler neler?