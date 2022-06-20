Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugünkü yayınında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yayının ilk anlarında mutluluğunu izleyiciyle paylaşmak isteyen Anlı: Evleniyorum!" diyerek müjdeyi verdi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicile buluşan Müge Anlı, canlı yayında milyonları şaşırtan açıklamada bulundu. "Kötü haber yazanlara söylüyorum ben sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugünden vermeyi daha uygun gördüm. Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu... Devlet memuru... " ifadelerini kullandı.

Anlı açıklamalarından sonra TT listesine girdi. İlk olarak ekibinin tebrik ettiği Müge Anlı hakkında sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunuldu.