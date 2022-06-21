Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyicinin kalbini çaldı

atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizisi Sevmek Zamanı, Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başladı. Zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesini konu alan Sevmek Zamanı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

İlk bölümüyle izleyicilere hüznü ve neşeyi birlikte yaşatan Sevmek Zamanı sosyal medyada da çok konuşuldu. 1.bölüm etiketi #SevmekZamanı bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Sevmek Zamanı ekibi ve oyuncuları ilk bölüme özel gösterimde buluştu

Sevmek Zamanı'nın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, oyuncular, yapım ekibi ve atv yönetimi ilk bölümü düzenlenen organizasyonda birlikte izledi. Yapımcılar Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun ev sahipliğindeki organizasyona, atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, Dramalar Müdürü Gürhan Özçiftçi, Yayın Müdürü Ali Sezer de katıldı.

Firuze ve Kağan'ın destansı aşk öyküsü başladı

İlk Bölümde neler oldu?

Başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca geri dönüşü olmayan biçimde değişti! Vapurda tesadüfen karşılaştığı Kağan'la romantik bir tanışma yaşayan Firuze, kendini şoför olarak tanıtıp isminin Alpler olduğunu söyleyen bu gençten çok etkilendi. İkili kısa sürede birbirine aşık olurken, Kağan bir türlü gerçek kimliğini Firuze'ye açıklayamadı.

Aynı Firuze gibi daha evvel hiç tanımadığı duyguları yaşayan Kağan, Firuze'yle birlikte olabilmek için yaşamını tümüyle değiştirmeye karar verdi ancak bunun hiç de kolay olmadığını kısa sürede anladı.

Yetimhanede büyüyen Firuze ise kardeşleriyle birlikte verdiği hayat mücadelesinde kritik bir dönemece geldi. Küçük kardeş Ömer annelerinin hayatta ve hapishanede olduğunu nihayet öğrendiğinde ortalık karıştı. Firuze, ailesiyle ilgili gerçeği Kağan'a anlattıktan sonra bisiklet kazası geçirince hastaneye gelen kardeşleri Kağan'la tanışmış oldu.

Kağan hastaneden ayrıldıktan sonra Firuze aşık olduğunu ağabeyi Feryat'a itiraf etti. Firuze'ye gerçekleri söyleyememenin acısını yaşayan Kağan ise ait olduğu hayata döndü ve eşinin düzenlediği beşinci evlilik yıldönümü kutlamasına katıldı!