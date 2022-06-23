28 yaşındaki Ferhat Menteş bulundu! Annesinin sevinci yarım kaldı…

28 yaşındaki oğlu Ferhat Menteş’in ortadan kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gözyaşı döktü. atv ekranlarında neler yaşandı?

Diyarbakır'dan kaybolan oğlunu bulmak için İstanbul'a gelen Periha İmit, 28 yaşındaki oğlu Ferhat Menteş'e kavuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşı döken talihsiz anne, oğluyla buluştuktan sonra ikinci bir şok yaşadı. Anne- oğul buluşmasında neler yaşandı? Anne Periha İmit, oğluna kavuşmanın mutluluğunu neden yaşayamadı?

Annenin yaşadığı buruk sevinç…

Günlerdir kendisinden haber alınamayan oğlu Ferhat Menteş'in yanına giden anne, oğlunun eski halinden çok uzakta olduğunu vurguladı. İstanbul, Beyoğlu esnafının dikkatiyle bulunan oğlunun yaşadığına sevinen anne İmit, "Oğlumun haline çok üzüldüm. Eskisi gibi görünmüyor" dedi.

Beyoğlu'nda annesiyle görüşen Ferhat Menteş, annesinin çabalarına rağmen yalnız kalmak istedi. Zaman zaman sinirlerine hakim olamayan 28 yaşındaki Menteş, güven timlerinin de dikkatini çekti. Annesiyle tartışan genç adam, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Anne Periha İmit ise buruk bir sevinçle oğlundan ayrılırken Müge Anlı'ya teşekkür etti. Hafta içi her gün Türkiye gündemine oturan konularıyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekranlara damga vurmaya devam ediyor.