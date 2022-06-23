Arda’nın Gonca’ya olan aşkı karşılıksız mı? Gül Masalı 1. Bölüm’de neler oldu?

Merakla beklenen Gül Masalı atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Gül Masalı’nda Arda’nın Gonca’ya olan aşkı büyük ilgi gördü.

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 1. Bölümü ile ekran yolculuğuna fırtına gibi başladı. Isparta'nın muhteşem doğasıyla renklenen Gül Masalı, birbirinden özel sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Başrolünde Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nun yer aldığı Gül Masalı'ndaki platonik aşk hikayesi herkesi derinden etkiledi. Sarp Can Köroğlu'nun canlandırdığı Arda karakterinin Gonca'ya olan aşkı dikkat çekti.

Sevdiği kıza öyle bir hediye aldı ki…

Küçük yaşlardan bu yana arkadaş olan Arda ve Gonca arasındaki ilişki, iki genç için de farklı anlam ifade ediyordu. Arda, babasıyla yaşayan çocukluk arkadaşı Gonca'ya duygusal anlamda ilgi duyarken Gonca'nın bu durumdan habersiz olması işleri zora soktu. Gonca'nın doğum gününde sevdiği kıza iddialı bir hediye alan Arda, hislerini açığa çıkarma planları yaptı. Doğum gününde iftirayla işten kovulan Gonca'nın bu durumu, Arda'nın planını sekteye uğrattı.

Arda, Gonca'yı o halde gördü…

Gonca'yı Isparta yollarına düşüren haber, Arda'yı da şaşırttı. Isparta'ya giden Gonca, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Arda, İstanbul'dan Isparta'ya giderek Gonca'yı yalnız bırakmadı. Gonca ise Arda'ya sarılarak ona teşekkür etti.

Gül Masalı ilk bölüme damga vuran final sahnesindeyse Arda, Gonca'yı Toprak'ın kollarında baygın bir halde görerek şaşırdı.

Isparta'nın muhteşem atmosferini, çok özel bir hikayeyle yansıtan Gül Masalı her Pazar 20.00'de atv'de.