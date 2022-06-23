Esra Erol'da baba - oğul buluşması! Esra Erol'un duygulandığı anlar...

Ömür Kurşun'un annesinden sonra babasıyla buluşması, başarılı programcı Esra Erol'u duygulandırdı. İşte o anlarda yaşananlar...

Esra Erol'da büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun konusu izleyenleri hem duygulandırdı hem güldürdü. Ömür Kurşun, 30 yıllık anne hasretinin dinmesinin ardından şimdi de babasıyla bir araya geldi. Baba - oğul daha önce 4.5G bağlantısıyla da izleyenleri ağlatmıştı. İşte Esra Erol'da yaşananlar…

Annesiyle kavuşma anı akıllara kazınan Ömür Kurşun, babası Mustafa Şan ile kavuşmasında da duygusal anlar yaşadı. Baba Mustafa Şan, oğlunun ayaklarına kapanarak gözyaşı döktü. Yaşadığı trajik olaylar nedeniyle evden dışarı çıkmayan baba, oğlu için Gaziantep'ten İstanbul'a geldi.

Ömür'ün ayaklarına başını yaslayan baba uzun süre oğluna sarılarak gözyaşı döktü.