Esra Erol 30 yıl sonra hem annesini hem babasını buldu

Esra Erol'da programında bir mucize gerçekleşti.

Esra Erol'da programında büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun'un hikayesi izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür 30 yıl sonra bulduğu annesinin ardından, babasına da Esra Erol'da kavuştu.

Yıllar önce evlatlık verilen annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür'ün kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. 30 yılın ardından annesini Esra Erol'da bulan Ömür Kurşun adını dahi bilmediği babasına da Esra Erol'da programında kavuştu.

30 yıl sonra oğluna kavuşan baba Mustafa Şan, "Beni affet oğlum" diyerek ayaklarına kapandı. Dakikalarca birbirine sarılan baba oğul yılların hasretini gidermeye çalıştı. İzleyenleri de gözyaşlarına boğan o anlar Türkiye'nin gündeme oturdu.