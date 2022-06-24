İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle beğeni topladı

atv ekranlarında seyirciyle buluşan İçimizdeki Ateş dizisi yayınlanan ilk bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada da çok konuşulan dizide; Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilge Su Kural rol alıyor.

1. Bölümde neler oldu?

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan dizinin birinci bölümünde, avukat adayları Mert, Bahar, Ege ve Hale hayatlarını tümüyle değiştirecek Yener & Tan Hukuk Bürosu'nda buluştu.

Doğan Yener, rakiplerini eleyen dört avukat adayına, yalnızca iki kişinin büronun kadrosuna girebileceğini açıklayarak gençler arasındaki kıyasıya rekabeti de başlatmış oldu.

Birbirleriyle rakip oldukları kadar birbirlerine destek de olmak zorunda olduklarını fark eden dört avukat adayı, Doğan Yener'in gözüne girebilmek için elinden geleni yaptı...

Ceyhun peşindeki adamlardan kaçarken Mert ve arkadaşları yetişti ancak Ceyhun'un belalıları bıçak çekince ortalık karıştı. Ağabeyini kurtarmaya çalışan Mert, yanlışlıkla saldırganlardan birini yaralayınca ortalık karıştı.