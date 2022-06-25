Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de sezon finali

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane muhteşem bir sezon finali ile ekranlara damga vurdu. Bir sene boyunca gelinler ve kayınvalideler altınlar için kıyasıya mücadele ettiler.

Bir sezon boyunca öyle çiftler geldi, öyle çiftler geçti ki, kimilerine ağladık, kimilerine kahkahalarla güldük. Nişanlı çiftlerin tamamlanan aşklarına, yarım kalan hikâyelerine tanıklık eden programda eski bölümlerden can alıcı sahnelere de yer verildi.

Zahide Yetiş'in sunumu ile her gün saat 14.00'de atv ekranlarında olan Mutfak Bahane akıllardan uzun süre silinmeyecek bir bölüm ile veda etti.

Sezon finalinde neler oldu?

Şiva ve Volkan ayrıldı mı?

Geçtiğimiz hafta fenomen çift Şiva ve Volkan'ın ayrılığı programa damga vurdu. Etkisi hala süren Şiva ve Volkan ayrılığının perde arkasını da yayına gelen şok bir isim açığa çıkardı. Şiva'nın imzalattığı evlilik sözleşmesinde yer alan maddeye açıklık getiren Rabiye Hanım Şiva ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Artık geri dönüşü olmadığını ve 1 Temmuz için alınan nikah tarihinin iptal edildiğini açıklayan Rabiye Hanım Şiva ve Volkan aşkına son noktayı koydu.

Sezonun son programında Gülden'in annesi Gülbebek Hanım niçin stüdyoya geldi?

Son bölümde çarpıcı açıklamalardan biride Gülden'in annesinden geldi. Gülbebek hanım kızının çok üzüldüğünü ve nişanlılığın devam etmesini istemediğini açıklayarak herkesi şaşırttı. Zahide Yetiş'in Ramazan ve Gülden'e sorduğu nişanlılığınıza devam edecek misiniz sorusuna çiftin cevabı herkesi şok etti. Gülden ve Ramazan kesin olarak ayrıldıklarını açıkladı.

Sezonun son programında tam altınların sahibi hangi gelin oldu?

Son bölümde yarışan iddialı çiftimiz Seda ve Harun 34 puan ile haftayı birincilik ile noktalarken sezon boyunca büyük başarı gösteren ve en çok altın alan Zeynep ve Emin çifti ise sezon birincisi oldu.