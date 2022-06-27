Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Ayşe Mustak ne kadar ödül kazandı?

Kim Milyoner Olmak başarılı yarışmacıları ve birbirinden farklı sorularıyla gündem olmaya devam ediyor. Denizli'nin bir ilçesinde dünyaya geldiğini ve o yüzden hep ailesinden uzakta okuduğunu ifade eden Ayşe Mustak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti. Mimarlık okuduktan sonra kendi ofisini açtığını dile getiren Ayşe Mustak, pandemi nedeniyle farklı programlar öğrendiğini söyledi.

Şu sıralar kendini geliştirmek için farklı arayışlarda olduğunu dile getiren genç yarışmacı, her zaman kendi ayakları üzerinde durabilmek için çaba harcadığını vurguladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ayşe Mustak, oldukça başarılı bir performans sergiledi. Soruları geride bırakarak hedefine ulaşmaya çalışan Ayşe Mustak Milyoner'de ne kadar kazandı?

Ayakkabı bağının geçirildiği deliklere takılan halkalara ne ad verilir?

a- Devegözü

b- Balıkgözü

c- Eşekgözü

d- Yılangözü

Doğru Cevap: Balıkgözü

Barajı geçme açısından oldukça önemli olan soruda risk alan Ayşe Mustak, "Balıkgözü" cevabıyla yoluna devam etme başarısı gösterdi. Ayşe Mustak, yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.