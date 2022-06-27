İçimizdeki Ateş’in gençleri ilk bölümde beğeni topladı! Kim hangi karakteri canlandırıyor?

atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümü ile izleyenlerden tam not aldı. İçimizdeki Ateş’in genç oyuncuları da seyircilerin dikkatini çekti.

İlk bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyen İçimizdeki Ateş, farklı hayatlardan gençlerin hayat hikayeleriyle renklendi. Konusu ile izleyenleri farklı bir serüvene davet eden İçimizdeki Ateş'in gençlerinin karakterleri de gözler önüne serildi.

İçimizdeki Ateş Hale kimdir?

İpek Filiz Yazıcı'nın canlandırdığı Hale karakteri, açık sözlü ve zeki olmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Güzelliğiyle de öne çıkan Hande, zengin bir ailede yaşasa da Yener&Tan Hukuk Bürosu'nda staj yaparak kendini kanıtlama niyetinde.

İçimizdeki Ateş Ege kimdir?

Ege Şahin karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkan Atakan Hoşgören de ilk bölümde dikkat çeken İçimizdeki Ateş oyuncularından oldu. İdealist ve hayalperest bir genç olan Ege kariyeri için neler yapabileceğini de ilk bölümde gösterdi.

İçimizdeki Ateş Bahar kimdir?

Gizem Arıkan ise Bahar Sayın rolüyle atv izleyicisinin karşısına çıktı. Kardeşiyle birlikte yaşayan ve maddi olanakları kısıtlı olan Bahar, zekasıyla Yener&Tan Hukuk Bürosu'nun stajyerlerinden biri oldu.

İçimizdeki Ateş Mert kimdir?

Mert karakterine hayat veren isim ise Demirhan Demircioğlu oldu. Her koşulda annesinin yanında olan Mert, kendisini oldukça zorlayan bir ağabeye sahip.