Belçika’da hangi diller konuşuluyor? Kim Milyoner Olmak İster sorusu, yarışmacıya ne kadar ödül kazandırdı? İşte yanıtı…

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecan doruktaydı. 20 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Uzay Özçevik, oldukça başarılı bir performans gösterdi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Uzay Özçevik, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

Yarışmaya katıldığı için heyecanlı olduğunu dilen getiren Uzay Özçevik, başarılı eğitim hayatının yanına iyi bir yarışma performansı eklemek için mücadele etti. İlk soruları hızlıca geçen genç yarışmacı, "Bu atmosferi yaşamak çok güzel. Ödül kazanamasam bile bir şey denemek çok güzel bir şey" diye konuştu.

Uzay Özçevik'in rahatlıkla geçtiği baraj sorusu ile şöyleydi;

"Konuşulan diller" başlığı altında hangisi yazıyorsa künyesini incelediğiniz ülke Belçika'dır?

Flamanca, Fransızca, Almanca

İspanyolca, Portekizce, Katalanca

Norveççe, İsveççe, Danca

İngilizce, İskoçça, Galce

Doğru Cevap: Flamanca, Fransızca, Almanca

Daha önce Belçika'ya öğrenci değişim programı için gitmek istediğini dile getiren yarışmacı, Belçika'yı bildiğini ifade etti. 20 yaşındaki Milyoner yarışmacısı soruya doğru cevap vererek barajı geçti.

Bir sonraki soruda yarışmaya veda eden Uzay Özçevik, Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin TL ile ayrıldı.