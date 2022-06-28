Akif, Suzan'ın gönlünü kazanmaya çalışıyor

"Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…"

Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir. Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur. Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.