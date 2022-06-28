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HABERLER Akif'ten şok eden teklif

Akif'ten şok eden teklif

GİRİŞ TARİHİ:  28.06.2022, 16:46
Akif'ten şok eden teklif

"Cebimizde kalan son şey umutsa, kaybetmiş sayılmayız…"

Oğulcan betona gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, cezaevindeki Şengül'ün cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Liselerarası Dans Yarışması'na katılacak öğrenciler arasında sürpriz bir sonuç ortaya çıkarken; kozmetik markaları için ilk adımı atmak isteyen Nebahat ve Ayla, Akif'in şok edici teklifiyle karşılaşırlar. Ömer ile Oğulcan için şaşırtıcı bir hamle yapan Harika ise; Emir'in zorbalığı karşısında, Asiyelerle beraber hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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