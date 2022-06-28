Asiye, Doruk'a rakip oluyor

"Sakar bir kalbim var, sürekli sana çarpan…"

Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.