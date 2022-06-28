Ataman Koleji kızları iş birliği yapıyor

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.