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HABERLER Eren kardeşler birbirine destek oluyor

Eren kardeşler birbirine destek oluyor

GİRİŞ TARİHİ:  28.06.2022, 16:33
Eren kardeşler birbirine destek oluyor

"Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

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