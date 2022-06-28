Kaan babasını ele verecek mi?

"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.