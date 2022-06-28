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HABERLER Şengül yaptıklarından pişman oluyor

Şengül yaptıklarından pişman oluyor

GİRİŞ TARİHİ:  28.06.2022, 16:42
Şengül yaptıklarından pişman oluyor

"Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış öğretmişler."

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

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