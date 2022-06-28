Usta oyuncu Cüneyt Arkın vefat etti

Türk sinemasının efsane ismi, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk sinemasın en büyük yıldızlarından biri olan Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisinde sevenlerinin karşısına geçmişti. Sinemada çok sayıda ödülü bulunan oyuncunun vefatının ardından sevenleri sosyal medyada taziye mesajları yayınladı.

Cüneyt Arkın kimdir?

1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Asıl mesleği doktorluktu. Ancak onun gönlünde oyunculuk vardı. 1963'te oyunculuğu bırakıp, dönemin fenomen dergisi Artist'in açtığı yarışmayla sinemaya adım attı.

1963 yılında ünlü yönetmen Halit Refiğ "Şafak Bekçileri"ni çekerken, Arkın ile tanışıp ona filmde rol teklif etti. Ancak Arkın o sırada yedek subaydı ve yönetmelikler nedeniyle bu teklifi geri çevirmek durumunda kaldı.

64 yılında "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi onun hayatında ve kariyerinde önemli bir kırılma noktası oldu. Zira bu filmden sonra Halit Refiğ'in de yönlendirmesiyle dugusal filmlerinin aranan jönlüğünden, aksiyon sinemasının zirvesine çıktı.



