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HABERLER Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşiyor

Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşiyor

GİRİŞ TARİHİ:  29.06.2022, 10:08
Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşiyor

Şeyh Edebalı zindana atılıyor

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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