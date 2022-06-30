'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinin erkek başrol oyuncusu da belli oldu

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Berk Oktay, Seray Kaya ile partner oldu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı"nın erkek başrol oyuncusu da belli oldu. Ekranın sevilen ismi Berk Oktay, atv'nin yeni sezonda izleyici ile buluşacak iddialı dizisinde Seray Kaya'nın partneri oldu.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide Seray Kaya Elif, Berk Oktay ise Fırat karakterine hayat verecek.

İkili ilk kez okuma provalarında bir araya geldi

İkili NGM'de gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdiler. Cast ve ön hazırlık çalışmaları devam eden dizi Temmuz ayında sete çıkacak.

Sıcacık anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…