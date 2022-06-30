Firuze, Kağan’la ilgili gerçeği öğrendi! Sevmek Zamanı 2. Bölüm’de neler oldu?

Sevmek Zamanı ekran yolculuğuna doludizgin devam ediyor. İlk bölümüyle çok beğenilen Sevmek Zamanı, 2. Bölümü ile yine gündem oldu.

Ekranların sevilen dizisi Sevmek Zamanı, 2. Bölümü ile bir kez daha ekrana damga vurdu. Pazartesi akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen yeni dizinin ikinci bölümünde sırların açığa çıkması izleyenleri heyecanlandırdı.

Kağan'ın hayatında büyük sır

Kağan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı bölümde, genç adamın daha önce kızını kaybettiği ortaya çıktı. Ölen kızının ardından karısı Leyla ile birlikte yas tutmaya başlayan Kağan'ın evliliğinin ise fiilen bittiği görüldü.

Özel hayatı dışında güçlü bir kadın imajı çizen Leyla, araştırmaları sonucunda Firuze'ye ulaştı. Önce Firuze'nin izleyici olduğu konferansta konuşan Leyla, ardından genç kızla iletişim kurdu. Leyla'nın şirketinde iş görüşmesine giden Firuze, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kocasıyla birlikte mutlu pozlarını Firuze'ye gösteren Leyla, genç kızı şaşkına çevirdi. Firuze ise gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.